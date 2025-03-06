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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии подозревается в призывах к насилию в отношении представителей власти

14:20, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Житель Удмуртии подозревается в призывах к насилию в отношении представителей власти
14:20, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#призывы к терроризму\n#интернет
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Мужчина помещён в ИВС.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии подозревается в распространении материалов в интернете с призывами расправы над представителями государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Противоправная деятельность пресечена региональным управлением ФСБ. Возбуждено уголовно дело по статье 205.2 РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания.

В данный момент сотрудниками ведомства собирается доказательная база. За указанное преступление фигуранту может грозить лишение свободы на срок до семи лет.

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14:20, 06 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
21
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#призывы к терроризму\n#интернет