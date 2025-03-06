Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии подозревается в распространении материалов в интернете с призывами расправы над представителями государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Противоправная деятельность пресечена региональным управлением ФСБ. Возбуждено уголовно дело по статье 205.2 РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания.

В данный момент сотрудниками ведомства собирается доказательная база. За указанное преступление фигуранту может грозить лишение свободы на срок до семи лет.