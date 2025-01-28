В Ижевске за экстремистские заявления осуждён местный житель

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Ленинский районный суд признал виновным местного жителя, который был задержан за экстремистские высказывания в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

«Подозреваемый, реализуя свой преступный умысел, разместил на странице одной из социальных сетей призывы к убийствам сотрудников органов государственной власти и высказывал намерения по совершению самоубийства общественно-опасным способом», – говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил.