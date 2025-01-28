Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

В Ижевске за экстремистские заявления осуждён местный житель

09:31, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Ижевске за экстремистские заявления осуждён местный житель
09:31, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#УФСБ\n#интернет\n#борьба с экстремизмом
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
124
0

Он призывал к убийству представителей власти.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске Ленинский районный суд признал виновным местного жителя, который был задержан за экстремистские высказывания в интернете. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

«Подозреваемый, реализуя свой преступный умысел, разместил на странице одной из социальных сетей призывы к убийствам сотрудников органов государственной власти и высказывал намерения по совершению самоубийства общественно-опасным способом», – говорится в сообщении.

Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев условно. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете на тот же срок.

Приговор в законную силу не вступил.

09:31, 28 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
124
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#УФСБ\n#интернет\n#борьба с экстремизмом