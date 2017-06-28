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      Павел Дуров согласился с требованиями Роскомнадзора в отношении мессенджера Telegram

      18:53, 28 июня, 2017
      Новичок
      18:53, 28 июня, 2017
      Новичок
      111
      0
      #интернет\n#Роскомнадзор\n#скандал\n#Павел Дуров\n#мессенджер
      Фото: vk.com (Павел Дуров)
      111
      0

      Основатель соцсети ВКонтакте пообещал сотрудничать с ведомством в части борьбы с распространением запрещенной информации.  

      Берлин. Германия. Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации Роскомнадзора. Об этом написал в среду, 28 июня, на своей странице ВКонтакте основатель мессенджера Павел Дуров.  

      В своем посте основатель ВКонтакте и Telegram пишет, что не имеет возражений против использования данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации.  

      Владелец Telegram также оговорил ряд моментов, при соблюдении которых он готов сотрудничать с Роскомнадзором. Его компания согласна продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, употреблением наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также пресекать спам-рассылки.

      В то же время Дуров заявил, что не согласен выполнять «законы Яровой», принятые Госдумой и направленные на борьбу с терроризмом, в том числе в Интернете. По его мнению, они являются антиконституционными и нереализумыми технически.  

      Конфликт между владельцем Telegram Павлом Дуровым и руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым вспыхнул в конце июня и приобрел большой резонанс. Чиновник заявил, что Telegram Messenger LLP отказывается предоставить необходимую информацию для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Он также пригрозил, что в случае отказа от сотрудничества мессенджер будет заблокирован. Дуров некоторое время публично отказывался выполнять требования Жарова.  

      Мессенджер Telegram начал работать в 2013 году. В феврале 2016 года им пользовались уже более 100 миллионов человек, при этом сервис доставляет около 15 миллиардов сообщений ежедневно. В мае 2015 года корпорация Google рассматривала возможность покупки мессенджера за более чем 1 млрд долларов США. Главный офис Telegram находится в Берлине.

      18:53, 28 июня, 2017
      Новичок
      111
      0
      #интернет\n#Роскомнадзор\n#скандал\n#Павел Дуров\n#мессенджер

       

       

       

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