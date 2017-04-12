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      В 2018 году Китай приступит к строительству первого аэродрома в Антарктиде

      10:47, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:47, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #строительство\n#Китай\n#Антарктида
      Фото: pixabay.com
      95
      0

      Он будет располагаться около китайской станции «Чжуншань».

      Пекин. Китай. Китай начнет строительство собственного аэродрома на антарктическом ледяном щите в Антарктиде в 2018 году. Об этом стало известно со слов замдиректора Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бо, сообщает «Российская газета».

      «В начале аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу, поэтому строительство будет легким - нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии», - рассказал Сунь Бо. Он отметил, что аэродром построят возле китайской станции «Чжуншань».

      Строительство начнется во время 34-й экспедиции, которая доберется до Антарктиды к концу 2017 года.

      10:47, 12 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      95
      0
      #строительство\n#Китай\n#Антарктида
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