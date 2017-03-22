Туристы отправятся к затонувшему «Титанику» на батискафах

Дайвинг-туры к месту крушения начнутся в 2018 году.

Атланта. США. Лондонская туристическая компания Blue Marble Private предложит туристам путешествие на «Титаник». Как сообщает CNN, погружения на глубину начнутся в мае 2018 года.

Американский исследователь Роберт Баллард и его команда обнаружили останки «Титаника» 32 года назад. До сих пор самая известная катастрофа 20 века вызывает интерес у общественности. Не исключено, что дайвинг-туры от Blue Marble Private станут последней возможностью для тех, кто мечтает побывать на «Титанике». Согласно исследованию ученых в 2016 году, бактерии способны уничтожить останки корабля за 15-20 лет.

Первый рейс лакшери-путешествия уже полностью забронирован. Стоимость билета на одного человека составит 105,1 тыс. долларов. Туристы в течение 3 дней совершат три погружения, общее время которых составит 3 часа.

За это время они осмотрят останки 269-метрового корабля, палубу, мост, парадную лестницу и территорию вокруг «Титаника», где находится множество артефактов.