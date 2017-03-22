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      Туристы отправятся к затонувшему «Титанику» на батискафах

      13:47, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      13:47, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      47
      0
      #Титаник\n#путешествие
      Фото: commons.wikimedia.org
      47
      0

      Дайвинг-туры к месту крушения начнутся в 2018 году.

      Атланта. США. Лондонская туристическая компания Blue Marble Private предложит туристам путешествие на «Титаник». Как сообщает CNN, погружения на глубину начнутся в мае 2018 года.

      Американский исследователь Роберт Баллард и его команда обнаружили останки «Титаника» 32 года назад. До сих пор самая известная катастрофа 20 века вызывает интерес у общественности. Не исключено, что дайвинг-туры от Blue Marble Private станут последней возможностью для тех, кто мечтает побывать на «Титанике». Согласно исследованию ученых в 2016 году, бактерии способны уничтожить останки корабля за 15-20 лет.

      Первый рейс лакшери-путешествия уже полностью забронирован. Стоимость билета на одного человека составит 105,1 тыс. долларов. Туристы в течение 3 дней совершат три погружения, общее время которых составит 3 часа.

      За это время они осмотрят останки 269-метрового корабля, палубу, мост, парадную лестницу и территорию вокруг «Титаника», где находится множество артефактов. 

      13:47, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      47
      0
      #Титаник\n#путешествие
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