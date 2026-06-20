Ижевск. Удмуртия. Стрелки из Удмуртии Денис Сырчин и Анастасия Усманова стали чемпионами России по стендовой стрельбе. Об этом написал министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин в соцсетях.

Чемпионат России по стендовой стрельбе проходил в Московской области. В упражнении «Скит, пара смешанная» в финальном матче пара из Удмуртии соревновалась со стрелками из Татарстана. Итоговый счёт 6:4 и 1 место в этой дисциплине досталось Денису Сырчину и Анастасии Усмановой.



Победители являются воспитанниками «Комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина».