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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Стрелки из Удмуртии стали чемпионами России по стендовой стрельбе

10:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
Стрелки из Удмуртии стали чемпионами России по стендовой стрельбе
10:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
52
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#Минспорта УР
Источник фото: Министерство по физической культуре и спорту УР
52
0

Денис Сырчин и Анастасия Усманова одолели в финале соперников из Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Стрелки из Удмуртии Денис Сырчин и Анастасия Усманова стали чемпионами России по стендовой стрельбе. Об этом написал министр по физической культуре и спорту региона Денис Парахин в соцсетях. 

Чемпионат России по стендовой стрельбе проходил в Московской области. В упражнении «Скит, пара смешанная» в финальном матче пара из Удмуртии соревновалась со стрелками из Татарстана. Итоговый счёт 6:4 и 1 место в этой дисциплине досталось Денису Сырчину и Анастасии Усмановой.

 


Победители являются воспитанниками «Комплексной спортивной школы олимпийского резерва имени В. В. Лукина».

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10:00, 20 июня, 2026
Константин Ижболдин
журналист
52
0
#Минспорта УР