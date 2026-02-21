Ижевск. Удмуртия. Футбольный клуб «Ижевск» в первом товарищеском матче на сборах обыграл владимирское «Торпедо» со счётом 2:1. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соперник достался опытный. Для многих игроков «Ижевска» этот матч стал первым совместным выходом на поле. В первом тайме игра шла мяч в мяч, хотя у торпедовцев было большее преимущество по владению и инициативе.

Зато после перерыва ижевская команда прибавила. Тренерский штаб поправил игру, и «Ижевск» забрал себе инициативу. Движение, агрессия в прессинге — и два забитых мяча как итог.

«В целом матч сложился хорошо. Минимальные требования, которые мы ставили, ребята выполнили, хорошо отреагировали — отсюда и победа. Будем считать эту игру отправной точкой и от неё уже выстраивать подготовку дальше», — прокомментировал игру главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев.