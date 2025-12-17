Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

На биатлонном комплексе им. Демидова в Ижевске завершается подготовка лыжных трасс

12:10, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На биатлонном комплексе им. Демидова в Ижевске завершается подготовка лыжных трасс
12:10, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Биатлонный комплекс им. А.М. Демидова
2168
0

Пользоваться ими могут все желающие в дни свободного посещения.

Ижевск. Удмуртия. На ижевском биатлонном комплексе им. Демидова готовят лыжные трассы к предстоящим соревнованиям и для посещения спортсменов-любителей.

17 декабря завершается развоз снега по лыжным трассам, которые будут готовы принять любителей и профессионалов.

Отметим, что с 18 по 23 декабря на базе биатлонного комплекса пройдут всероссийские состязания среди юниоров. График свободного посещения можно увидеть по ссылке.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

12:10, 17 декабря, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт