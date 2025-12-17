Пользоваться ими могут все желающие в дни свободного посещения.
Ижевск. Удмуртия. На ижевском биатлонном комплексе им. Демидова готовят лыжные трассы к предстоящим соревнованиям и для посещения спортсменов-любителей.
17 декабря завершается развоз снега по лыжным трассам, которые будут готовы принять любителей и профессионалов.
Отметим, что с 18 по 23 декабря на базе биатлонного комплекса пройдут всероссийские состязания среди юниоров. График свободного посещения можно увидеть по ссылке.
