Алексин. Тульская область. Команда Удмуртии взяла золото в Чемпионате России по волейболу сидя спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Федерация ПОДА.

Чемпионат прошёл с 24 по 31 марта в городе Алексин в Тульской области. Между собой играли 12 команд Дивизиона «В» «Лига героев».

По итогам всех игр золото взяла команда Удмуртии. Второе место заняли спортсмены из Калининградской области, а бронзу выиграла команда из Иркутской области.

Все три команды вместе с участниками из Белгородской области, которые оказались на четвертом месте, добавятся к 8 лучшим командам Чемпионата России 2024 года. Вместе они сыграют в Дивизионе «А», который пройдёт в октябре (18+).

Также во время соревнований жюри распределило индивидуальные номинации. В их числе оказались и спортсмены из Удмуртии. Лучшим атакующим был выбран Владислав Колесников, а Игорь Коренев оказался самым ценным игроком.