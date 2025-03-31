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Спортсмены Удмуртии победили в чемпионате России по волейболу сидя спорта лиц с ПОДА

13:50, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Спортсмены Удмуртии победили в чемпионате России по волейболу сидя спорта лиц с ПОДА
13:50, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
674
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#спорт\n#волейбол\n#соревнования
Источник фото: unsplash.com (Çağlar Oskay)
674
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Теперь им предстоит выступить в Дивизионе «А».

Алексин. Тульская область. Команда Удмуртии взяла золото в Чемпионате России по волейболу сидя спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщает Федерация ПОДА.  

Чемпионат прошёл с 24 по 31 марта в городе Алексин в Тульской области. Между собой играли 12 команд Дивизиона «В» «Лига героев». 

По итогам всех игр золото взяла команда Удмуртии. Второе место заняли спортсмены из Калининградской области, а бронзу выиграла команда из Иркутской области.

Все три команды вместе с участниками из Белгородской области, которые оказались на четвертом месте, добавятся к 8 лучшим командам Чемпионата России 2024 года. Вместе они сыграют в Дивизионе «А», который пройдёт в октябре (18+). 

Также во время соревнований жюри распределило индивидуальные номинации. В их числе оказались и спортсмены из Удмуртии. Лучшим атакующим был выбран Владислав Колесников, а Игорь Коренев оказался самым ценным игроком. 

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13:50, 31 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
674
0
#спорт\n#волейбол\n#соревнования