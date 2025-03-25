Анапа. Краснодарский край. Волейболисты из Ижевска стали победителями первенства России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования прошли в Анапе с 20 по 23 марта. За победу боролись 24 команды юношей и 24 команды девушек из разных регионов страны. От Удмуртии в финал вышли две юношеские команды и одна – девушек.

В финале Владимиру Климову и Дмитрию Ермакову удалось победить Евгения Грицая и Вячеслава Лампартера из Краснодарского края.

«Мы готовились серьёзно, по две тренировки в день <…>. Работали над ошибками и целенаправленно готовились к первенству России», – поделился Владимир Климов.

Вторая юношеская команда Ижевска заняла 17-е место. Девушки из Удмуртии показали 9-й результат.