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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Волейболисты из Ижевска победили на первенстве России по пляжному волейболу

12:34, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Волейболисты из Ижевска победили на первенстве России по пляжному волейболу
12:34, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
294
0
#спорт\n#пляжный волейбол\n#Удмуртия
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В финал соревнований вышли три команды из Удмуртии.

Анапа. Краснодарский край. Волейболисты из Ижевска стали победителями первенства России по пляжному волейболу. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Соревнования прошли в Анапе с 20 по 23 марта. За победу боролись 24 команды юношей и 24 команды девушек из разных регионов страны. От Удмуртии в финал вышли две юношеские команды и одна – девушек.

В финале Владимиру Климову и Дмитрию Ермакову удалось победить Евгения Грицая и Вячеслава Лампартера из Краснодарского края. 

«Мы готовились серьёзно, по две тренировки в день <…>. Работали над ошибками и целенаправленно готовились к первенству России», – поделился Владимир Климов.

Вторая юношеская команда Ижевска заняла 17-е место. Девушки из Удмуртии показали 9-й результат.

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12:34, 25 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
294
0
#спорт\n#пляжный волейбол\n#Удмуртия