Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 20 марта прошёл XXI спортивный бал (0+), посвященный 90-летию Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города. Мероприятие прошло в Ижевском цирке, где собрались лучшие спортсмены, тренеры и ветераны спорта, чтобы подвести итоги сезона 2024 года и отметить достижения ижевских атлетов. Об этом сообщили в городской администрации.

В рамках мероприятия прошло награждение инструкторов и учителей физкультуры детских садов и школ, тренеров клубов и секций — за воспитание нового поколения спортсменов и популяризацию детского спорта. Юные спортсмены получили награды за яркие победы и стремление к новым вершинам. Также отметили трудовые коллективы и семьи, которые активно поддерживают массовый спорт, вдохновляя других на активный образ жизни.

Награды вручали легенды отечественного и мирового спорта: двукратная чемпионка мира Тамара Тихонова, мастер спорта по пулевой стрельбе и заслуженный тренер России Владимир Лукин, чемпион мира Владимир Никитин, пятикратный чемпион России Владимир Гольцов, 16-кратный чемпион мира по шашкам Алексей Чижов, чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов и другие.

Спортивный бал стал не только праздником для спортсменов, но и важным событием для всего города, подчеркивающим значимость спорта в жизни ижевчан.