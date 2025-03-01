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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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За оскорбление ребёнка житель Глазова заплатит компенсацию в 40 тысяч рублей

12:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
За оскорбление ребёнка житель Глазова заплатит компенсацию в 40 тысяч рублей
12:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#мат\n#моральный вред
Источник фото: unsplash.com (Dmitry Vechorko)
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Также за административное правонарушение его обязали выплатить штраф 3 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова обязали выплатить компенсацию морального вреда за оскорбление несовершеннолетней. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Ранее в магазине «Магнит у дома» в Глазове мужчина нецензурно ругался на 17-летнюю девушку. Это происходило в присутствии матери девочки, а также посетителей и сотрудников магазина. На требования прекратить свои высказывания мужчина не реагировал. 

В результате было возбуждено административное дело по статье 5.61 КоАП России («Оскорбление»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 3 тыс. рублей. 

Также мать девушки подала в суд иск для компенсации морального вреда. Согласно пункту 1 статьи 151 ГК России, если гражданину причинен моральный вред, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации. Глазовский районный суд рассмотрел дело и обязал ответчика выплатить несовершеннолетней 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. 

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12:30, 01 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#мат\n#моральный вред