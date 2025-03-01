Глазов. Удмуртия. Жителя Глазова обязали выплатить компенсацию морального вреда за оскорбление несовершеннолетней. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ранее в магазине «Магнит у дома» в Глазове мужчина нецензурно ругался на 17-летнюю девушку. Это происходило в присутствии матери девочки, а также посетителей и сотрудников магазина. На требования прекратить свои высказывания мужчина не реагировал.

В результате было возбуждено административное дело по статье 5.61 КоАП России («Оскорбление»). Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 3 тыс. рублей.

Также мать девушки подала в суд иск для компенсации морального вреда. Согласно пункту 1 статьи 151 ГК России, если гражданину причинен моральный вред, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации. Глазовский районный суд рассмотрел дело и обязал ответчика выплатить несовершеннолетней 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.