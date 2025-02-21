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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Следж-хоккеист из Удмуртии Владимир Каманцев стал лауреатом спортивной премии «Герои нашего времени»

13:49, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Следж-хоккеист из Удмуртии Владимир Каманцев стал лауреатом спортивной премии «Герои нашего времени»
13:49, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Благотворительный фонд "Дом друзей"
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Мероприятие посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Удмуртия. Следж-хоккеист из Удмуртии, амбассадор Паралимпийского комитета России Владимир Каманцев стал лауреатом спортивной премии. Об этом сообщает благотворительный фонд «Дом друзей».

Церемонию награждения первой спортивной премии «Герои нашего времени» показали в эфире «Матч ТВ». Мероприятие приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. 

Премиями отметили и гостей Кубка Удмуртии по волейболу сидя Таната Букина и Анатолия Крупина.  

 

 

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13:49, 21 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт