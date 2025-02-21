Удмуртия. Следж-хоккеист из Удмуртии, амбассадор Паралимпийского комитета России Владимир Каманцев стал лауреатом спортивной премии. Об этом сообщает благотворительный фонд «Дом друзей».

Церемонию награждения первой спортивной премии «Герои нашего времени» показали в эфире «Матч ТВ». Мероприятие приурочили к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.

Премиями отметили и гостей Кубка Удмуртии по волейболу сидя Таната Букина и Анатолия Крупина.