Ижевск. Удмуртия. 9 февраля 2025 года в Ижевске на стадионе «Торпедо» (9 Января, 231а) пройдёт четвёртый благотворительный Кубок Главы города по хоккею на валенках (0+). Турнир организован Администрацией города, Хоккей-на-валеночной лигой (ХНВЛ) и благотворительным фондом «Подари ЗАВТРА!». Об этом сообщают организаторы.

Целью мероприятия является сбор средств на покупку медикаментов и средств ухода для детей, страдающих редким генетическим заболеванием — ихтиозом

Участвовать в турнире могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого нужно:

Собрать команду из 10 человек.

- Придумать название, выбрать капитана и отличительный знак команды (например, шапки, косынки или накидки);

- Зарегистрироваться, отправив данные команды на почту: fond@podarizavtra.ru;

- Взять валенки и клюшки.



Соревнования пройдут с 10:00 до 15:00 (регистрация участников с 9:20 до 9:50).