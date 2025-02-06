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В Ижевске пройдёт благотворительный Кубок Главы города по хоккею на валенках

17:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске пройдёт благотворительный Кубок Главы города по хоккею на валенках
17:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт
Источник фото: Благотворительный фонд «Подари ЗАВТРА!»
107
0

Спортивный праздник в поддержку детей с ихтиозом состоится 9 февраля на стадионе «Торпедо».

Ижевск. Удмуртия. 9 февраля 2025 года в Ижевске на стадионе «Торпедо» (9 Января, 231а) пройдёт четвёртый благотворительный Кубок Главы города по хоккею на валенках (0+). Турнир организован Администрацией города, Хоккей-на-валеночной лигой (ХНВЛ) и благотворительным фондом «Подари ЗАВТРА!». Об этом сообщают организаторы.

Целью мероприятия является сбор средств на покупку медикаментов и средств ухода для детей, страдающих редким генетическим заболеванием — ихтиозом 

Участвовать в турнире могут все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки. Для этого нужно:

Собрать команду из 10 человек.

- Придумать название, выбрать капитана и отличительный знак команды (например, шапки, косынки или накидки);
- Зарегистрироваться, отправив данные команды на почту: fond@podarizavtra.ru;
- Взять валенки и клюшки.

Соревнования пройдут с 10:00 до 15:00 (регистрация участников с 9:20 до 9:50).

17:00, 06 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
107
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт