Строительство Дворца единоборств начнётся в Ижевске в мае

Ижевск. Удмуртия. В мае 2023 года в Ижевске начнется строительство Дворца единоборств. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Как рассказал министр по физической культуре и спорту Удмуртии Денис Парахин, соглашение о строительстве в Ижевске нового Дворца единоборств подписано 1 марта в Москве на форуме «Мы вместе. Спорт». Новый спортивный объект будет построен в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт» на принципах государственно-частного партнёрства.

«Всего комиссией министерства спорта России рассмотрены заявки от 20 регионов страны, а выбрано 10 лучших, наш проект — в их числе», — отметил региональный министр.

Стоимость проекта — 800 млн рублей. По условиям заключённого ранее соглашения с Минспортом России Удмуртия получит субсидию из федерального бюджета на реализацию проекта в размере 572,3 млн рублей, из регионально бюджета — 134 млн, остальные средства вложит инвестор.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подчеркнул, что Дворец единоборств, который построят в Устиновском районе, станет важной частью формируемого здесь спортивного кластера.

«Это будет не только спортивный комплекс для тренировок, но и площадка для проведения соревнований республиканского, федерального и мирового уровней. Уже сейчас в микрорайоне улицы Молодёжной есть ледовый дворец, физкультурно-оздоровительный комплекс для волейболистов, строится футбольный манеж», — отметил глава Ижевска.

Разрешение на строительство Дворца единоборств получено, идёт подготовка строительной площадки, расположенной рядом с домом №3 по улице Молодёжной. К строительству комплекса приступят в мае. Срок сдачи объекта — 2025 год.

В здании общей площадью 10 тыс. кв. метров разместятся залы для различных видов единоборств: тхэквондо, каратэ, дзюдо, самбо, бокса, борьбы, тайского бокса, тренажёрный зал, раздевалки, душевые. Для игровых видов спорта предусмотрены отдельные помещения для тренировок и большой спортивно-зрелищный зал с трибунами на 1000 человек.