Удмуртия получила два Кубка регионов по биатлону

Ижевск. Удмуртия. Удмуртии по итогам выступлений на соревнованиях Союза биатлонистов России в сезоне 2023-2024 вручили два Кубка регионов. Награждение проходило в Москве. Об этом рассказал заместитель председателя Госсовета Удмуртской Республики, трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов.

Всего в сезоне разыгрывалось пять трофеев. Напомним, Федерация биатлона Удмуртии заняла первые места в категориях юношей и девушек 15-16 и 13-14 лет.

Тюменская областная федерация лыжных гонок и биатлона – в категории юношей и девушек 17-18 лет.

Союз биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – в категориях мужчин и женщин, а также юниоров и юниорок.

«Горжусь нашими молодыми спортсменами и от всей души поздравляю коллектив и тренеров! СШОР по биатлону им.А. М. Демидова!», – отметил Иван Черезов.