Жительница Удмуртии заняла второе место на спартакиаде пенсионеров России

Ижевск. Удмуртия. В Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России, в которой приняли участие восемь спортсменов из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

Спартакиада была приурочена к Международному дню пожилых людей. В ней приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии. Атлеты соревновались в семи видах спорта, всего было разыграно 22 комплекта наград.

В состав команды из Удмуртии вошли: Наталья Брылова, Николай Шуклин, Людмила Лимонова, Сергей Федоров, Валерий Прокошев, Татьяна Попова, Елена Маркова, Валерий Анциферов. Руководитель делегации — Анастасия Шкляева.

Второе место в соревнованиях по пулевой стрельбе заняла Елена Маркова из Игринского района. Валерий Анциферов из Воткинска занял четвёртое место в настольном теннисе. Четвёртое же место заняла Татьяна Попова из Ижевска в дисциплине бег на 1000 метров. В общекомандном зачёте Удмуртия заняла 25 место.

«Принимать участие во всероссийской Спартакиаде пенсионеров понравилось, организация соревнований на высшем уровне. С начала состязаний рассчитывала и стремилась только к призовому месту, и у меня получилось, чему я очень рада», – поделилась впечатлениями Елена Маркова.