Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

Жительница Удмуртии заняла второе место на спартакиаде пенсионеров России

10:55, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Жительница Удмуртии заняла второе место на спартакиаде пенсионеров России
10:55, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Спартакиада\n#пенсионеры\n#МинспортУР\n#спорт\n#соревнования
Фото: Игорь Сажнев
45
0

Участниками соревнований стали более 700 пожилых спортсменов из 74 регионов страны.

Ижевск. Удмуртия. В Кемерово состоялась IX Спартакиада пенсионеров России, в которой приняли участие восемь спортсменов из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртской Республики.

Спартакиада была приурочена к Международному дню пожилых людей. В ней приняли участие более 700 спортсменов из разных регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Финляндии. Атлеты соревновались в семи видах спорта, всего было разыграно 22 комплекта наград.

В состав команды из Удмуртии вошли: Наталья Брылова, Николай Шуклин, Людмила Лимонова, Сергей Федоров, Валерий Прокошев, Татьяна Попова, Елена Маркова, Валерий Анциферов. Руководитель делегации — Анастасия Шкляева.

Второе место в соревнованиях по пулевой стрельбе заняла Елена Маркова из Игринского района. Валерий Анциферов из Воткинска занял четвёртое место в настольном теннисе. Четвёртое же место заняла Татьяна Попова из Ижевска в дисциплине бег на 1000 метров. В общекомандном зачёте Удмуртия заняла 25 место.

«Принимать участие во всероссийской Спартакиаде пенсионеров понравилось, организация соревнований на высшем уровне. С начала состязаний рассчитывала и стремилась только к призовому месту, и у меня получилось, чему я очень рада», – поделилась впечатлениями Елена Маркова.

10:55, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
45
0
#Удмуртия\n#Спартакиада\n#пенсионеры\n#МинспортУР\n#спорт\n#соревнования