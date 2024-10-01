Школьный Кубок Ижевска по Настольнику вновь взяла команда Столичного лицея

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершился первый этап проекта «Школьное хоккейное троеборье» (12+). 28 сентября школьники, их родители и учителя разыграли Кубок Ижевска по Настольнику.

Игровой день начался с бодрой разминки от тренера спортклуба «СпортпаркСемья —Тумаев» Светланы Кокоулиной. В результате все участники не только физически подготовились к играм, но и зарядились хорошим настроением.

Отметим, что в этот раз формат мероприятия немного изменили. Ранее взрослые и дети соревновались отдельно каждый за свой кубок, а теперь их объединили в одну команду. Но чтобы всё было честно, взрослые также соревнуются со взрослыми, а дети с детьми, просто в рамках одной команды. Так как матч состоит из 4 периодов, два из них играют дети, а два других — взрослые. В завершении игры все очки суммируются.

«Очень классно зашёл формат. Конечно, я переживал, поскольку так мы проводили матчи впервые, но как оказалось, это ещё больше сблизило детей и взрослых, им все понравилось. А поскольку я сам играл, то прочувствовал эту атмосферу. Если мы проигрывали, то возлагал надежду на детей, а если у них что-то не получалось, то планировал лучше отыграть. Эмоциональная составляющая была очень мощная именно за счет того, что все в одной команде и у нас общий счёт», — прокомментировал основатель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин.





Фото: Иван Губин



В этот раз в турнире участвовали 10 команд, шесть из которых дошли до финала. Борьба была нешуточной, но в итоге победили игроки из Столичного лицея, чьи юные участники уже выигрывали Кубок по Настольнику в 2023 году.

Член команды Арсений Макаров рассказал, что для этой победы ребята тренировалась 1-2 раза в неделю. А также в школе провели турнир, чтобы выявить самых лучших игроков и увлечь родителей.

«Соперники всегда достойные, их нельзя недооценивать, но всё-таки мы были сильнее и показали, что мы можем. Эмоции очень хорошие, всегда положительные, игра очень интересная», — заявил Арсений Макаров.

Серебро взяла команда ИТ-лицея №24, а бронзовые медали выиграли дети и взрослые из Гуманитарного лицея.

«Когда участники увлечены игрой, за ними очень интересно наблюдать. Вот Столичный лицей, школа №31 и партнёры очень интересно играли, очень захватывающие игры получились. Нам очень интересен Настольник, и мы думаем над тем, чтобы тоже поучаствовать в игре, но собрать команду, к сожалению, пока не получается», — отметила заместитель генерального директора спорткомплекса «СпортПаркСемья — Тумаев» Ксения Бадрутдинова.





Фото: Иван Губин



Помимо участников проекта, на площадке сразились главные спонсоры и партнёры мероприятия — «Датабанк» и управляющая компания «Аргон 19». Сотрудники компаний впервые принимали участие в подобных соревнованиях, но остались довольны. Борьба была напряженная, что и доказывает счёт 9:9. Победителя удалось выявить только в дополнительное время, и им стала команда управляющей компании «Аргон 19».

«У нас команда единомышленников, поэтому мы играем в разные виды спорта и часто принимаем участие в мини-турнирах по футболу и волейболу, поэтому настольник не стал исключением. Многие играли в первый раз, было очень сложно, соперник был достойный. <...> Нам было интересно и приятно провести время в выходной день в компании друзей, в компании спортивных людей в хорошей атмосфере», — отметил генеральный директор компании, депутат Гордумы Ижевска фракции «Единая Россия» Михаил Почепцов.

В результате победные кубки достались сразу двум командам — Столичному лицею и компании «Аргон 19». Но несмотря на поражения, все участники турнира зарядились этой спортивной атмосферой и приятно провели тёплый осенний день в окружении единомышленников.

Далее школы Ижевска в конце октября сразятся за Кубок Ижевска по настольному хоккею. Команда также должна состоять из 5 детей и 5 взрослых. Регистрация на чемпионат начнётся с 7 октября на сайте ИА «Сусанин» в спецразделе проекта «Школьное хоккейное троеборье». Больше подробностей можно узнать в новостях информагентства и в группе Ассоциации дворового хоккея в соцсети «ВКонтакте».

Хотим отметить, что все участники турниров получают памятные и ценные подарки от организаторов и партнёров проекта. Так, например, официальный банк турнира — «Датабанк» — пригласил победителей на очередной матч хоккейной команды «Ижсталь», лучшим бомбардирам турнира подарили сертификаты на пошив спортивной формы от производственной компании «Лицей», а капитаны команд получили фирменные подарки от генерального партнёра — строительной компании «АИР-Строй» и многое другое.

«Всё супер, всё получилось, мы теперь играем по-новому и теперь будем играть только так», — заявил Михаил Смагин.