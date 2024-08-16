В Ижевске пройдет первый профессиональный Кубок России по следж-хоккею

Ижевск. Удмуртия. Первый профессиональный Кубок России по следж-хоккею состоится в Ижевске (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Матчи проведут с 18 по 23 августа в ледовом дворце «Олимпиец». Между собой будут соревноваться 5 сильнейших команд России: команда «Удмуртия», «АКМ-следж» из Тульской области, «Югра» из Ханты-Мансийского автономного округа, «Феникс» из Московской области и «Ястребы» из Оренбурга.

Отмечается, что для проведения Кубка Ижевск был выбран не случайно. Три предыдущих чемпионата страны по следж-хоккею прошли именно в Удмуртии. Игроки и представители Всероссийской Федерации спорта лиц с ПОДА отметили высокий уровень организации соревнований, современную ледовую арену и комфортные условия проживания.

Участники начнут прибывать в Ижевск 17 августа. А хоккеисты команды «Удмуртия» уже активно готовятся к соревнованиям.

«В нашей команде царит тренировочная атмосфера, подготовка к турниру идёт полным ходом. Ребята очень ждут предстоящих игр. Кубок России в Удмуртии пройдет впервые, на родной земле. Поэтому наша цель — выступить достойно и бороться за медали», — заявил главный тренер СХК «Удмуртия» Александр Чужанов.

Впервые победители и призёры получат денежные призы.