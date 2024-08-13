В Ижевске появились корты для игры в падел-теннис

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли первую площадку по падел-теннису. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Падел-теннис — это смесь тенниса и сквоша. Игра проходит на огороженной стенами площадке. Участники должны отбивать резиновые мячи плоскими ракетками, а также задействовать стенки корта.

Первые три корта для этой игры расположились в парке Кирова. Открытие площадки состоялось 10 августа. В этот день на кортах провели мастер-класс по игре в падел-теннис, а 11 августа на площадке уже прошли первые соревнования.