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В Ижевске появились корты для игры в падел-теннис

15:05, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске появились корты для игры в падел-теннис
15:05, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Парк Кирова
Фото: vk.com/denisparakhin
61
0

Они расположены в парке Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открыли первую площадку по падел-теннису. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Падел-теннис — это смесь тенниса и сквоша. Игра проходит на огороженной стенами площадке. Участники должны отбивать резиновые мячи плоскими ракетками, а также задействовать стенки корта.

Первые три корта для этой игры расположились в парке Кирова. Открытие площадки состоялось 10 августа. В этот день на кортах провели мастер-класс по игре в падел-теннис, а 11 августа на площадке уже прошли первые соревнования. 

15:05, 13 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
61
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Парк Кирова