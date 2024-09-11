В Ижевске около 3000 человек попробуют себя в «Кроссе нации»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском парке Кирова 21 сентября пройдёт всероссийский «Кросс нации» (0+). Мероприятие будет приурочено ко Дню оружейника. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Торжественное мероприятие начнётся в 11:30 в фан-зоне парка имени С. М. Кирова. Сообщается, что в соревнованиях примут участие 3000 начинающих и профессиональных спортсменов, а также любителей из Удмуртии.

При этом принять участие может каждый, для этого нужно записаться через портал «Госуслуг».

Организаторы подготовили для атлетов 5 дистанций: 1, 4, 6, 8 и 12 километров. Самые маленькие любители бега смогут поучаствовать в забеге на 500 метров.

В пресс-службе отмечают, что спортивное мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Оно направлено на пропаганду физической культуры и спорта среди населения Удмуртии.