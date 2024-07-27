Житель Удмуртии победил на соревнованиях по северной ходьбе в Мурманске

Селты. Удмуртия. Победу на соревнованиях по северной ходьбе одержал житель Удмуртии Евгений Филатов. Об успехе земляка сообщила администрация Селтинского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Состязания под названием «БезПредел» проходили в Мурманске 19 по 21 июля. Этот вид считается самой сложной дисциплиной северной ходьбы. Участники стартовали вместе, затем каждые 30 минут им предстояло пройти новый круг в 3 км. Те, кто не успевал преодолеть данную дистанцию за полчаса, выбывал.

Евгений Филатов находился на трассе 25 часов и прошел 50 кругов по 3 км, став чемпионом соревнований.