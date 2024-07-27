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Житель Удмуртии победил на соревнованиях по северной ходьбе в Мурманске

17:01, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Житель Удмуртии победил на соревнованиях по северной ходьбе в Мурманске
17:01, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#Мурманск\n#спорт\n#ходьба\n#победа\n#соревнования
Фото: vk.com/ЕвгенийФилатов
98
0

Прошедший 150 км за 25 часов Евгений Филатов живет в Селтинском районе республики.

Селты. Удмуртия. Победу на соревнованиях по северной ходьбе одержал житель Удмуртии Евгений Филатов. Об успехе земляка сообщила администрация Селтинского района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Состязания под названием «БезПредел» проходили в Мурманске 19 по 21 июля. Этот вид считается самой сложной дисциплиной северной ходьбы. Участники стартовали вместе, затем каждые 30 минут им предстояло пройти новый круг в 3 км. Те, кто не успевал преодолеть данную дистанцию за полчаса, выбывал. 

Евгений Филатов находился на трассе 25 часов и прошел 50 кругов по 3 км, став чемпионом соревнований.

17:01, 27 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
98
0
#Удмуртия\n#Селтинский район\n#Мурманск\n#спорт\n#ходьба\n#победа\n#соревнования