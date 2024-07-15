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Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по маунтинбайку

11:30, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по маунтинбайку
11:30, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Удмуртия\n#велоспорт
Фото: кадр из видео
127
0

Для Антона Синцова это уже четвёртая подобная победа.

Ижевск. Удмуртия. Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России по маунтинбайку. Об этом сообщил в соцсетях министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин.

Соревнования проходили в Кыштыме Челябинской области, где собрались ведущие спортсмены страны. Для Антона Синцова это четвертая победа, ранее он приходил первым на чемпионатах России в 2014, 2017 и 2022 годах.

«Поздравляю и желаю Антону в дальнейшем успехов и побед!» — отметил министр.

11:30, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
127
0
#Удмуртия\n#велоспорт