Спортсмен из Удмуртии стал чемпионом России по маунтинбайку

Ижевск. Удмуртия. Велосипедист из Удмуртии Антон Синцов стал чемпионом России по маунтинбайку. Об этом сообщил в соцсетях министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин.

Соревнования проходили в Кыштыме Челябинской области, где собрались ведущие спортсмены страны. Для Антона Синцова это четвертая победа, ранее он приходил первым на чемпионатах России в 2014, 2017 и 2022 годах.

«Поздравляю и желаю Антону в дальнейшем успехов и побед!» — отметил министр.