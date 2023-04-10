Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин стал главным тренером хоккейной команды «Металлург»

Магнитогорск. Челябинская область. Бывшего тренера «Ижстали» Андрея Разина назначили главным тренером хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Металлург» в соцсети «ВКонтакте».

Контракт с клубом рассчитан на 2 года.

Андрей Разин является воспитанником тольяттинского хоккея. Свою карьеру он начал в 1991 году в команде «Маяк» из Самары.

За время работы он стал обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги, двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России и Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. Помимо этого хоккеист признан лучшим бомбардиром чемпионата страны и автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года. В числе наград спортсмена также числятся «Золотая клюшка» и «Золотой шлем».

После окончания карьеры хоккеистом Андрей Разин стал тренировать детские и юношеские команды, также был хоккейным агентом и комментатором. С 2013 по 2015 года Андрей Разин являлся главным тренером «Ижстали». Под его руководством в сезоне 2014/15 сталевары стали серебряными призерами чемпионата ВХЛ.

С 2018 года по 2022 был главным тренером хоккейного клуба «Северсталь».