Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин стал главным тренером хоккейной команды «Металлург»

16:06, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Экс-тренер «Ижстали» Андрей Разин стал главным тренером хоккейной команды «Металлург»
16:06, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#тренер
Фото: unsplash.com (Mariah Hewines)
30
0

Он подписал двухлетний контракт с клубом.

Магнитогорск. Челябинская область. Бывшего тренера «Ижстали» Андрея Разина назначили главным тренером хоккейной команды «Металлург» из Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Металлург» в соцсети «ВКонтакте». 

Контракт с клубом рассчитан на 2 года. 

Андрей Разин является воспитанником тольяттинского хоккея. Свою карьеру он начал в 1991 году в команде «Маяк» из Самары.

За время работы он стал обладателем Кубка Межнациональной хоккейной лиги, двукратным чемпионом России и Евролиги, обладателем Кубка России и Суперкубка Европы, серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. Помимо этого хоккеист признан лучшим бомбардиром чемпионата страны и автором «золотого дубля» в финале Евролиги 2000 года. В числе наград спортсмена также числятся «Золотая клюшка» и «Золотой шлем».

После окончания карьеры хоккеистом Андрей Разин стал тренировать детские и юношеские команды, также был хоккейным агентом и комментатором. С 2013 по 2015 года Андрей Разин являлся главным тренером «Ижстали». Под его руководством в сезоне 2014/15 сталевары стали серебряными призерами чемпионата ВХЛ.

С 2018 года по 2022 был главным тренером хоккейного клуба «Северсталь».  

16:06, 10 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
30
0
#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#Ижсталь\n#тренер