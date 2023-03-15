Спортсмен из Удмуртии взял серебро в спринте на Первенстве России по биатлону среди юниоров

Красноярск. Красноярский край. Спортсмен из Удмуртии Александр Корнев завоевал серебряную медаль на Первенстве России по биатлону среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования для биатлонистов от 19 лет до 21 года проходят в Красноярске. В рамках первенства 15 марта спортсмены вышли на спринт.

От Удмуртии в гонке участвовал Александр Корнев — биатлонист Центра спортивной подготовки сборных команд Удмуртии. Юноша допустил 3 промаха и отстал от победителя на 10,6 секунды, тем самым заняв второе место.

Золото досталось спортсмену из Новосибирской области Денису Иродову. Он выбил все мишени и преодолел дистанцию за 24 минуты и 53,1 секунды. На третьем месте оказался Савелий Коновалов из Свердловской области. Спортсмен отстал на 33,1 секунды и допустил 2 промаха.