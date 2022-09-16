В Ижевске 24 сентября начнутся состязания за кубок по школьному хоккейному троеборью

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 сентября стартует Второй школьный Кубок по школьному хоккейному троеборью. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации дворового хоккея «ВКонтекте».

Школы выставят по одной команде детей и родителей для участия в круговом турнире. Троеборье включает в себя: настольник — летний вариант хоккея, увеличенная версия настольного хоккея, но вместо фигурок играют люди; настольный хоккей; хоккей на валенках.

Игры будут проходить на школьных спортплощадках во всех районах города. Финал состоится 1 октября.

Заявки принимаются до 20 сентября. Подробнее об подачи заявок можно узнать в положении.