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В Ижевске 24 сентября начнутся состязания за кубок по школьному хоккейному троеборью

09:40, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске 24 сентября начнутся состязания за кубок по школьному хоккейному троеборью
09:40, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дворовые игры
Фото: vk.com/hockeynavalenkah
172
0

Финал пройдёт 1 октября.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 24 сентября стартует Второй школьный Кубок по школьному хоккейному троеборью. Об этом сообщается на официальной странице ассоциации дворового хоккея «ВКонтекте».

Школы выставят по одной команде детей и родителей для участия в круговом турнире. Троеборье включает в себя: настольник — летний вариант хоккея, увеличенная версия настольного хоккея, но вместо фигурок играют люди; настольный хоккей; хоккей на валенках.

Игры будут проходить на школьных спортплощадках во всех районах города. Финал состоится 1 октября.

Заявки принимаются до 20 сентября. Подробнее об подачи заявок можно узнать в положении.

09:40, 16 сентября, 2022
Юрий Абашев
172
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#дворовые игры