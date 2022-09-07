В проект «Удмуртское долголетие» включилось около 3 тысяч пенсионеров республики

Ижевск. Удмуртия. Участниками спортивно-оздоровительного проекта «Удмуртское долголетие» стали около 3 тыс. пожилых жителей республики. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, за месяц в городах и районах Удмуртии для пенсионеров проведено порядка 2 тыс. бесплатных тренировок и состязаний.

Напомним, региональная программа «Удмуртское долголетие» стартовала 1 августа 2022 года. На базе спортивных учреждений республики открыто 67 физкультурных клубов, где трижды в неделю проводятся занятия для пенсионеров по самым доступным видам спорта и физической активности. Под руководством опытных наставников проводятся тренировки по северной ходьбе, смешанному передвижению, общефизической подготовке, йоге, пилатесу. Кроме того, все желающие могут посостязаться в шахматы и шашки и настольный теннис.

Самыми популярными у возрастных приверженцев активного образа стали занятия по северной ходьбе и йоге. Активнее всего в проект «Удмуртское долголетие» включились жители Ижевска, Сарапула, Алнашского, Балезинского, Завьяловского, Кизнерского, Красногорского, Малопургинского и Увинского районов.

В августе в рамках проекта прошли ярмарки здоровья и 5 крупных соревнований, в том числе на базе инфраструктуры Республиканских летних сельских спортивных игр. Наиболее масштабным мероприятием стал Открытый республиканский фестиваль северной ходьбы, который прошел в этом году в седьмой раз. Спортсмены и поклонники здорового образа жизни состязались на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Фестиваль собрал около 1 тыс. участников – представителей городов и районов Удмуртии, а также Башкортостана, Йошкар-Олы, Перми, Тольятти и Самары. Помимо соревнований на фестивале были организованы мастер классы по латиноамериканским танцам, северной ходьбе и йоге, участники узнали о пользе стояния на гвоздях и познакомились с чайными церемониями.

И добавим, в рамках проекта работает справочная телефонная линия. По единому номеру 122 любой желающий может записаться в бесплатный спортклуб для пенсионеров по месту жительства. Звонки принимаются в будни с 8:00 до 19:00, в субботу с 8:00 до 14:00, воскресенье — выходной.