Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» обратился к президенту РФС по факту необъективного судейства

Ижевск. Удмуртия. Руководство ФК «Зенит-Ижевск» обратилось к президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову. Причиной стало необъективное судейство в матче против «Челябинска», сообщат пресс-служба ижевской команды.

В «Зенит-Ижевск» требуют провести служебную проверку Департаментом защиты игры РФС. Напомним, игра с «Челябинском» прошла 27 августа и завершилась со счетом 3:2 в пользу соперников.

По словам главного тренера «Зенит-Ижевск» Андрея Блажко, со второго тайма в игре начался «беспредел».

«Судейством это слабо можно назвать, это больше произвол. Непонятные решения судейской бригады, которые привели к непонятному пенальти, неправильному удалению <...>. Непонятные действия, что касается игры в штрафной площадке соперника. Когда судья не назначил на наше усмотрение несколько пенальти», — рассказал главный тренер.

ФК направит видеоматериалы — 13 фрагментов игры, которые больше всего вызывают вопросы. «Там есть ключевые ошибки судейской бригады, которые явно повлияли на результат матча», — пояснил Андрей Блажко.

Тренер поблагодарил футболистов за игру. «С таким судейством ребята не опускали рук, даже вдесятером мы пытались забить гол. Видно было, как им тяжело <…>. Тяжело играть, когда в команде соперника еще плюс три игрока. Ребят поблагодарил за самоотдачу, они молодцы», — добавил главный тренер.