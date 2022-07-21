Хоккеисты «Ижстали» начнут новый сезон ВХЛ с домашних матчей

Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» сыграют первые матчи нового сезона в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба сталеваров в соцсети «ВКонтакте».

По календарю Высшей хоккейной лиги первая игра у ижевчан состоится с командой «Челмет» из Челябинска 8 сентября. 10 сентября ижевские хоккеисты в домашнем матче сразятся с «Южным Уралом» из Орска, 12 сентября — с «Горняком-УГМК» из Верхней Пымши, а 14 сентября — с «Зауральем» из Кургана.

Вторую половину первого осеннего месяца команда «Ижсталь» проведет в разъездах. 20 сентября спортсмены сыграют с командой «Рязань-ВДВ» в Рязани, 22 сентября — с «Химиком» из Воскресенска, 24 сентября — с «Дизелем» из Пензы и последняя сентябрьская игра состоится 26 числа с «Тамбовом».

По календарю ВХЛ в новом сезоне «Ижсталь» проведет 25 матчей дома и 25 на выезде.