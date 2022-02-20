Россия заняла девятое место на Олимпиаде в Пекине

Пекин. Китай. Команда Олимпийского комитета России выступила на Олимпиаде в Пекине и по итогам заняла девятое место в медальном зачёте. Об этом пишет «Интерфакс».

Российские спортсмены завоевали на Играх 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

На первом месте Норвегия (16, 8, 13), следом идёт Германия (12, 10, 5), на третьем хозяева Игр-2022 — Китай (9, 4, 2).

Россия оказалась на втором месте по количеству наград — 37, на первом — Норвегия с 37 медалями. Китайские спортсмены и здесь на третьем месте — 27 наград.