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Россия заняла девятое место на Олимпиаде в Пекине

12:25, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
Россия заняла девятое место на Олимпиаде в Пекине
12:25, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
693
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#спорт
Фото: Pixabay.com
693
0

Команда отечественных спортсменов завоевала 6 золотых медалей.

Пекин. Китай. Команда Олимпийского комитета России выступила на Олимпиаде в Пекине и по итогам заняла девятое место в медальном зачёте. Об этом пишет «Интерфакс».

Российские спортсмены завоевали на Играх 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

На первом месте Норвегия (16, 8, 13), следом идёт Германия (12, 10, 5), на третьем хозяева Игр-2022 — Китай (9, 4, 2).

Россия оказалась на втором месте по количеству наград — 37, на первом — Норвегия с 37 медалями. Китайские спортсмены и здесь на третьем месте — 27 наград.

12:25, 20 февраля, 2022
Юрий Абашев
693
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#спорт