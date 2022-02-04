Хоккеистка из Удмуртии заработала первое очко на Олимпиаде в Пекине

Ижевск. Удмуртия. Воспитанница ижевской школы хоккея занесла в свою личную копилку первое очко на Пекинской Олимпиаде. Мария Печникова отметилась голевой передачей в матче против сборной Швейцарии, сообщает федерация хоккея Удмуртской Республики.

Напомним, 4 февраля женская сборная России по хоккею одержала победу в первом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пекине. Встреча с командой Швейцарии закончилась со счетом 5:2.

Ижевчанка Мария Печникова, выступающая защитником, внесла свой вклад в успех сборной. Во втором периоде она удачно ассистировала своей подруге по команде Анне Шибановой, гол был забит на 30 минуте 30 секунде матча.

Мария родилась в Ижевске, тренировалась в хоккейном клубе «Гвоздика» под руководством своего отца Анатолия Печникова, а также в спортивной школе «Ижсталь». Является призером и победителем Кубка европейских чемпионов и Зимней Универсиады 2015 года. Сейчас Печникова выступает за уфимский клуб «Агидель».