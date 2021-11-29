Первые занятия прошли на новом стадионе в поселке Италмас в Удмуртии

Спортивный объект построили по просьбе прославленной лыжницы Галины Кулаковой.

Италмас. Удмуртия. Первые занятия прошли на новом стадионе в посёлке Италмас в Удмуртии. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Александр Бречалов в понедельник, 29 ноября.

«Ровно 7 месяцев назад, 29 апреля, я поздравлял с днем рождения Галину Алексеевну Кулакову, и мы говорили о строительстве стадиона в посёлке Италмас. Сегодня благодаря поддержке компании «Лукойл» на новом спортобъекте уже идут занятия», — написал глава Удмуртии.

Он отметил, что на стадионе есть современная футбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков в длину, беговые дорожки, площадка с тренажёрами, крытая трибуна на 150 мест. Руководитель региона заверил, что тренироваться здесь смогут не только ученики, но и жители всего посёлка.

Напомним, четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова обратилась с просьбой к руководству республики облагородить пустырь рядом с местной средней школой, создав там современный спортивный объект. Планировалось сдать объект в октябре 2021 года.

Также глава Удмуртии сообщил, что в этом 2021 году в республике всего построили шесть стадионов, три площадки ГТО и десять спортивных площадок. Кроме того, в районах республики обновили 25 школьных спортивных объектов.