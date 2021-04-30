Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В Завьяловском районе Удмуртии построят стадион имени Галины Кулаковой

09:40, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Завьяловском районе Удмуртии построят стадион имени Галины Кулаковой
09:40, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
1716
0
#Завьялово\n#Италмас\n#Удмуртия\n#стадион\n#спорт\n#строительство\n#Галина Кулакова
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
1716
0

В октябре он будет уже готов.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе в селе Италмас по просьбе Галины Кулаковой построят стадион. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

На пустыре рядом со средней общеобразовательной школой скоро появятся современное футбольное и баскетбольное поля, площадка с тренажёрами ОФП, яма для прыжков в длину, беговые дорожки, крытая трибуна на 150 мест и ВАКС-кабина для подготовки инвентаря.

Спортивный объект будет носить имя 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой. В нем смогут заниматься учащиеся школы, жители поселка Италмас и соседних населенных пунктов, а также будут проводиться соревнования районного и республиканского масштабов.

Строительство стадиона начнется летом 2021 года, а завершится в октябре.

09:40, 30 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
1716
0
#Завьялово\n#Италмас\n#Удмуртия\n#стадион\n#спорт\n#строительство\n#Галина Кулакова