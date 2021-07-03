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В Удмуртии определили самые спортивные районы

16:57, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии определили самые спортивные районы
16:57, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#спорт\n#село\n#игры\n#итоги\n#победители
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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В Грахово завершились XXX летние республиканские сельские спортивные игры.

Грахово. Удмуртия. В Грахово завершились XXX летние республиканские сельские спортивные игры. Определены сборные-победительницы в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, юбилейные спортивные игры сельских районов Удмуртии проходили в селе Грахово с 30 июня по 3 июля. В состязаниях участвовали более 1 400 спортсменов, представляющих все сельские территории республики. В течение 4 дней в Грахово проходили испытания по 17 видам, в том числе армрестлингу, волейболу, гиревому спорту, дзюдо, дуатлону и лапте. Впервые в программу игр включили соревнования сельскохозяйственной направленности – в мастерстве состязались механизаторы, операторы машинного доения и косари.

Традиционно медали летней сельской олимпиады разыгрываются в 3 группах. По итогам соревнований победителями и призерами игр стали:

I группа

1 место - Завьяловский район

2 место - Малопургинский район

3 место - Увинский район

II группа

1 место - Кезский район

2 место - Кизнерский район

3 место - Алнашский район

III группа

1 место - Юкаменский район

2 место - Граховский район

3 место - Селтинский район

И добавим, победители в различных видах соревнований представят республику на всероссийских играх, которые пройдут с 17 по 22 июля в Пензе.

Летние сельские спортивные игры Удмуртии в 2022 году примет Балезинский район.

16:57, 03 июля, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#спорт\n#село\n#игры\n#итоги\n#победители