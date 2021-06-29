Ижевчанка Юлия Каримова стала первой на Кубке мира по стрельбе

На счету спортсменки из Удмуртии три медали первенства.

Осиек. Хорватия. Ижевчанка Юлия Каримова завоевала золото на Кубке мира по стрельбе. Это уже третья награда представительницы Удмуртии, завоеванная в Хорватии, сообщает стрелковый союз России.

22 июня в хорватском Осиеке стартовал Кубок мира по стрелковому спорту. Всего здесь разыгрывается 30 комплектов медалей в личном и командном первенстве. За них борются свыше 600 спортсменов из более чем 60 государств. В составе российской сборной выступает мастер спорта международного класса, воспитанница ижевской спортивной школы олимпийского резерва имени Лукина Юлия Каримова.

28 июня в рамках Кубка прошли соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров с трех позиций. В этом упражнении Юлия Каримова завевала золото, набрав 464,2 балла. Вторую ступеньку пьедестала почета заняла ее подруга по команде Юлия Зыкова с результатом 461,5 балла. Бронзу взяла швейцарская спортсменка Нина Кристен (447,8).

Ранее Юлия Каримова в паре с Сергеем Каменским выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. Также спортсменка из Удмуртии завоевала второе место в командном упражнении.

На сегодня сборная России по количеству медалей обошла всех участников первенства. В копилке российских стрелков 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.

И добавим, Кубок мира - заключительный этап состязаний, проводимых Международной федерации стрелкового спорта перед Олимпийскими играми в Токио.