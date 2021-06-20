Чемпион Европы по биатлону из Удмуртии покинул большой спорт

Мастер спорта Владимир Семаков 6 лет состоял в национальной сборной России.



Ижевск. Удмуртия. О завершении спортивной карьеры объявил биатлонист из Ижевска Владимир Семаков. 9 раз он становился чемпионом России и 1 раз – чемпионом Европы, сообщает Школа биатлона Удмуртии на своей странице в Instagram.

«Мы говорим "спасибо" спортсмену, который внес вклад в развитие биатлона Удмуртии, спортсмену, которого отличала огромная любовь к биатлону, он совершенствовал себя не только под руководством наставников, но и сам кропотливо трудился над собой», - говорится в сообщении.

Лыжными гонками Владимир Семаков начал заниматься в 1995 году, 2 года спустя перешел в секцию биатлона. После 10 лет тренировок в 2006 году стал чемпионом Европы. Затем 6 лет состоял в национальной сборной, 9 раз становился чемпионом России. В дальнейшем выступал за сборную Удмуртии, отдав ей 11 лет.