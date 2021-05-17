Спортивная неделя в Удмуртии будет жаркой

Какие соревнования ждут участников и болельщиков в ближайшие дни.

Ижевск. Удмуртия. Жаркая спортивная неделя приходит в Удмуртию. Республиканский центр спортивной подготовки опубликовал анонс соревнований, которые пройдут на крупнейших площадках столицы и окрестностей в ближайшие дни.

20 мая в ижевском дворце спорта стартуют ежегодные республиканские соревнования по плаванию «Здравствуй, лето!», заплывы юных спортсменов начнутся в 08:00.

В этот же день открываются массовые молодежные состязания - летний фестиваль универсиады среди студентов вузов Удмуртии. С 13:00 физкультурные баталии будут проходить в спортзале ИжГСХА, дворце спорта, легкоатлетическом манеже, на стадионе «Купол», в спортшколе № 3 и на пляжном стадионе ижевского пруда.

Любителей легкой атлетики 20 мая ждет стадион «Динамо», здесь состоится первенство Удмуртской Республики среди юношей и девушек до 18 лет, начало в 14:00

21 мая продолжатся соревнования по плаванию «Здравствуй, лето!», летние игры республиканской универсиады и республиканское первенство по легкой атлетике. Локации те же.

С 12:00 в спортивном центре «Арена» начинается первенство Удмуртской Республики по художественной гимнастике, где выступят юные атлеты в возрасте до 13 лет.

22 мая на кортах стадиона «Зенит» пройдет кубок федерации тенниса Удмуртской Республики. Открытие матчей в 08:30.

Также в субботу стартует республиканский чемпионат по баскетболу среди женских команд. С 10:00 лучшие сборные Удмуртии выйдут под кольца спортивного зала УдГУ.

Коворкинг «Арена» с 12:00 продолжит принимать участников первенства Удмуртии по художественной гимнастике среди спортсменов в возрасте до 13 лет.

Также 22 мая любителей мощных моторов и экстремального вождения ждет фестиваль технических видов спорта «АВТОКРОСС FES». Автогонки по пересеченной местности стартуют в 12:30 в Малопургинском районе возле деревни Курегово. Координаты трассы: 56.536808, 52.898392.

А ценителей тишины и интеллектуальной борьбы в субботу приглашает финал кубка Удмуртской Республики по блицу. Шахматное противостояние начнется в 16:00 в спортшколе имени С. Ф. Ощепкова, заявки на участие могут подать все желающие непосредственно в день соревнований.

23 мая в Ижевске пройдет межконфессиональная спартакиада. Представители национально-религиозных объединений сразятся в турнире по настольному теннису. Место проведения - легкоатлетический манеж, время - 11:00.

В этот же день болельщики смогут узнать имена лучших баскетболисток республики. Финальные игры чемпионата Удмуртии среди женских команд состоятся в спортзале Ижевской медицинской академии, начало в 10:00.

И, наконец, в воскресенье, 23 мая, в Ижевске пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Трассы для спортсменов проложат по территории парка имени Кирова и стадиона «Купол», старт состязаний в 12:00. Подать заявку на участие и узнать подробности можно на сайте республиканской федерации спортивного ориентирования.

Вход для зрителей на все указанные соревнования бесплатный.