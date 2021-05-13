На улице Берша в Ижевске 15 мая пройдут экстремальные игры

Состязания состоятся на ворк-аут площадке.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 мая на улице Берша пройдут экстремальные игры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Регистрация участников стартует в 12:00, сами соревнования начнутся в 13:00. Спортсменов ждут на ворк-аут площадке по улице Берша, 4.
Соревнования включают в себя:
- классические подтягивания по возрастам, подтягивания с дополнительным весом 50 кг;
- подтягивание с максимальным весом на 2-х пальцах, подтягивание с максимальным весом на одно повторение – «Стритлифтинг»;
- вис с весом 60 кг на время;
- баскетбольный конкурс «Мегабросок» - на самое дальнее попадание в баскетбольное кольцо.