На улице Берша в Ижевске 15 мая пройдут экстремальные игры

Состязания состоятся на ворк-аут площадке.





Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 мая на улице Берша пройдут экстремальные игры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Регистрация участников стартует в 12:00, сами соревнования начнутся в 13:00. Спортсменов ждут на ворк-аут площадке по улице Берша, 4.

Соревнования включают в себя: