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На улице Берша в Ижевске 15 мая пройдут экстремальные игры

09:40, 13 мая, 2021
Юрий Абашев
На улице Берша в Ижевске 15 мая пройдут экстремальные игры
09:40, 13 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования
Фото: pixabay.com
50
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Состязания состоятся на ворк-аут площадке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 15 мая на улице Берша пройдут экстремальные игры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Регистрация участников стартует в 12:00, сами соревнования начнутся в 13:00. Спортсменов ждут на ворк-аут площадке по улице Берша, 4.

Соревнования включают в себя:

  • классические подтягивания по возрастам, подтягивания с дополнительным весом 50 кг;
  • подтягивание с максимальным весом на 2-х пальцах, подтягивание с максимальным весом на одно повторение – «Стритлифтинг»;
  • вис с весом 60 кг на время;
  • баскетбольный конкурс «Мегабросок» - на самое дальнее попадание в баскетбольное кольцо.
09:40, 13 мая, 2021
Юрий Абашев
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#соревнования