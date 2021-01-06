Баскетболисты-юниоры из Удмуртии успешно стартовали в полуфинале Всероссийских соревнований

Спортсмены ижевской СШОР №3 одолели на паркете спортсменов из Тульской области.

Ижевск. Удмуртия. Баскетболисты из Удмуртии успешно стартовали в полуфинале Всероссийских соревнований среди юниоров 2004 года рождения. По информации Российской федерации баскетбола, в среду, 6 января, юные ижевчане одолели в Твери команду из Тульской области со счётом 56:85.

Отметим, что Удмуртию представляет сборная команда ижевской Спортивной школы олимпийского резерва №3, наставник Сергей Конотопов.

Далее баскетболистов-юниоров в круговом турнире предстоит сыграть со сверстниками из Тверской, Свердловской и Новгородской областей, а также с командой Москва-2.