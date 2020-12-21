Горожане могут собрать команду из 6 человек.

Ижевск. Удмуртия. В новогодние праздники с 3 по 7 января в Ижевске пройдет турнир «Снайпер в варежках». Об этом сообщает пресс-служба города.

Соревнования пройдут в три этапа – дворовой, районный, где сразятся победители 1 этапа, и городской – по команде-победителю от каждого района.

Финал состоится 7 января. Победителей наградят медалями и вручат дипломы.

Чтобы принять участие, необходимо собрать команду из 6 человек, в которой обязательно должны быть двое взрослых. На турнир приглашают взрослых от 18 до 64 лет, а также детей от 12 до 17 лет. Обязательное условие – наличие варежек.

Заявку можно отправить с 25 по 30 декабря по электронной почте delpfin_18@mail.ru либо позвонить по телефону 581-507.