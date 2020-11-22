Ижевская команда «Купол-Родники» одержала победу над баскетболистами из Ревды

Матч завершился со счётом 99:77.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» одержала победу на своём паркете над клубом «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» из Ревды, города в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба «купольцев».

«Похоже, что наставник сумел "достучаться" до своих подопечных. По крайней мере, первая половина встречи показала, что настрой у хозяев крайне боевой», говорится в сообщении.

У гостей особо выделялся своими точными трёхочковыми Александр Захаров. У ижевчан в стартовых четвертях самыми результативными игроками были Радослав Пекович и Евгений Фидий.

Соперники показывали равную игру, а в последнем игровом отрезке «купольцы» стали развивать свой успех. Гости к такому темпу в концовке встречи готовы не были. Итог — такая нужная для «Родников» победа — 99:77.