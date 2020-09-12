В ижевском городке Металлургов открылся новый боксёрский клуб

На капитальный ремонт помещения и его оснащение было выделено более 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на территории городка металлургов открылся клуб бокса «Мастер». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Спортивная секция разместилась в помещении площадью 300 кв. м., которое давно нуждалось в ремонте. В 2020 году Федерация бокса Удмуртии привела в порядок фасад здания, залы для тренировок и силовой подготовки, раздевалки, душевые и другие вспомогательные помещения.

На капитальный ремонт, оснащение клуба инвентарём и мебелью региональная Федерация бокса выделила более 1 млн рублей и столько же — на спортивную экипировку: перчатки, шлемы, латы, костюмы и ринг.

«Основами любого спорта высших достижений является развитие массового спорта. Кроме этого, массовый спорт, естественно, решает вопрос занятости детей, оздоровления всей нации. Поэтому для нас крайне важен каждый зал», — рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

Отмечается, что такие спортивные объекты располагаются в основном в спальных районах города и в шаговой доступности от школ и других образовательных учреждений. Это позволяет вовлечь как можно больше молодёжи в занятие спортом.

Сейчас в Ижевске есть 12 боксёрских залов, в которых занимается более 1500 человек. Условия для занятий боксом созданы в спортшколе «Металлист» на улице Восточной, в зале «Забияка» на улице Молодежной, школе № 91 в Первомайском районе, клубах бокса «Юный динамовец» и «Рекрут» на улице Ворошилова, в зале «Ринг» в Ленинском районе и на других площадках.

Напомним, что в Ижевске начался капительный ремонт стадиона «Локомотив», первый этап которого строители завершат этой осенью.