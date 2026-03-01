Закрыть
В Ижевске пройдет первенство ПФО по боксу среди юношей и юниоров

15:21, 01 марта, 2026
Максим Александров
Источник фото: администрация Ижевска
Участников будут поддерживать звёзды мирового ринга.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдёт первенство ПФО по боксу среди юношей и юниоров (12+). Об этом сообщает администрация Ижевска. 

На ринг выйдут более 300 спортсменов из 14 регионов ПФО. Поддержать молодых бойцов приедут звёзды российского бокса. 

Среди почётных гостей – Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Денис Лебедев и Ахмедхан Адилов.

Турнир откроют 2 марта в 17:30. Участников поприветствует генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Соревнования продлятся до 7 марта.

