Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии пройдёт первенство ПФО по боксу среди юношей и юниоров (12+). Об этом сообщает администрация Ижевска.

На ринг выйдут более 300 спортсменов из 14 регионов ПФО. Поддержать молодых бойцов приедут звёзды российского бокса.

Среди почётных гостей – Александр Лебзяк, Александр Поветкин, Денис Лебедев и Ахмедхан Адилов.

Турнир откроют 2 марта в 17:30. Участников поприветствует генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин. Соревнования продлятся до 7 марта.