Александр Деев подвёл итоги первого года на посту главы Малопургинского района Удмуртии

Примером и ориентиром служения стране для него является Владимир Путин.
Малая Пурга. Удмуртия. Глава Малопургинского района Удмуртии подвёл итоги первых 365 дней на посту. Об этом Александр Деев рассказал на своей официальной странице в соцсетях.
«Ровно год, как я работаю главой Малопургинского района. Для меня это не только время больших свершений, но и глубоких размышлений о том, что является самым важным в нашей работе. Главное богатство района — это неравнодушные люди, душой болеющие за его развитие. Каждый из вас вносит свой вклад в нашу общую цель, совместно нам удаётся добиваться достойных результатов, которые делают наш район лучше и комфортнее для жизни. Спасибо, друзья!» — написал Александр Деев.
Он признался, что в своей ежедневной работе ориентируется на принципы и пример служения стране Владимира Путина.
«За прошедший год вместе мы достигли многого. Мы реализовали множество проектов, которые положительно сказались на нашей жизни. Но впереди у нас ещё больше работы, и я убеждён, что вместе нам всё по плечу. Азьлань, эшъёс!» — напутствовал глава района.