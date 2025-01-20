Владимир Костин вновь стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Бывший депутат Госсовета Удмуртии Владимир Костин стал заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом сам Александр Журавлёв сообщил в своём ТГ-канале.

«Сегодня на должность моего заместителя назначен Владимир Костин. В администрации он будет курировать управление по внутренней политике и те, которые взаимодействуют с муниципалитетами, политическими партиями. В этом ему поможет опыт работы в бизнесе, органах исполнительной и законодательной власти, политических партиях. Уверен, эти знания пригодятся для решения задач в Удмуртии, тем более регион для него не новый. Желаем успехов», — написал Журавлёв.

Напомним, неделей ранее Костин сдал мандат депутата Государственного совета Удмуртии, куда был избран народом от партии ЛДПР.

В 2022 году Владимир Костин уже занимал должность первого зама руководителя АГиП УР.