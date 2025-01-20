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Владимир Костин вновь стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии

14:05, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Владимир Костин вновь стал заместителем руководителя администрации главы и правительства Удмуртии
14:05, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Удмуртия\n#власть и чиновники
Источник фото: пресс-служба главы и правительства УР
227
0

Неделей ранее он сдал мандат депутата Госсовета республики.

Ижевск. Удмуртия. Бывший депутат Госсовета Удмуртии Владимир Костин стал заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Об этом сам Александр Журавлёв сообщил в своём ТГ-канале.

«Сегодня на должность моего заместителя назначен Владимир Костин. В администрации он будет курировать управление по внутренней политике и те, которые взаимодействуют с муниципалитетами, политическими партиями. В этом ему поможет опыт работы в бизнесе, органах исполнительной и законодательной власти, политических партиях. Уверен, эти знания пригодятся для решения задач в Удмуртии, тем более регион для него не новый. Желаем успехов», — написал Журавлёв.

Напомним, неделей ранее Костин сдал мандат депутата Государственного совета Удмуртии, куда был избран народом от партии ЛДПР. 

В 2022 году Владимир Костин уже занимал должность первого зама руководителя АГиП УР. 

14:05, 20 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
227
0
#Удмуртия\n#власть и чиновники