В Удмуртии разрешили проводить спортивные массовые мероприятия на открытом воздухе

При этом должны соблюдаться некоторые ограничения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 30 июля разрешили проведение спортивных массовых мероприятий на открытом воздухе. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов 29 июля.



Речь идет об официальных физкультурных мероприятиях и мероприятиях молодежной направленности, которые организуют органы местного самоуправления, аккредитованные спортивные федерации, а также общественные и некоммерческие организации.

При этом должны соблюдаться некоторые ограничения. Не допускаются к участию дети (до 18 лет) и пожилые люди (65 лет и старше). Также мероприятия можно проводить только без зрителей и при условии обязательного соблюдения требований по профилактике коронавируса.



Напомним, что с 12 по 16 августа в Красногорском пройдут сельские спортивные игры.



