Чемпионат России по BMX фристайл пройдет в Ижевске в выходные

По результатам будет сформирован состав сборной страны.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине BMX фристайл пройдет в Ижевске. Об этом пишут «Парки Ижевска» в соцсети «Вконтакте».

Соревнования пройдут на площадке Сети Парка с 21 по 23 августа. На Чемпионат приедут около 50 спортсменов со всей страны, в том числе лидеры сборной России в дисциплине. Титулы чемпионов будут защищать Ирек Ризаев и Елизавета Посадских.

Официальные тренировки состоятся 21 августа. Квалификация и подготовка к финалам – 22 августа. В воскресенье, 23 августа, пройдут финалы. По результатам сформируют основу состава сборной России.

Посмотреть на состязания может любой желающий. Жителям напоминают о соблюдении мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса.