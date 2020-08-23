Спортсмены начали подготовку к выезду в Димитровград.

Ижевск. Удмуртия. Футбольная команда «Зенит-Ижевск» вышла из карантина по коронавирусу. Об этом сообщила пресс-служба команды вечером в субботу, 22 августа.

«Карантин закончился! Все тесты отрицательные!», — поделились новостью спортсмены.

Напомним, в середине августа «Зенит-Ижевск» ушёл на карантин из-за наличия положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию у ряда спортсменов и членов тренерского штаба.

Позднее, ижевской команде засчитали два технических поражения, потому как случаи заболевания COVID-19 «не являются обстоятельством непреодолимой силы».

Выйдя из карантина, «Зенит-Ижевск» начал подготовку к выезду в Димитровград.