Комментатор Дмитрий Губерниев приедет на спортивный бал в Ижевск

Мероприятие состоится 30 октября.

Ижевск. Удмуртия. Комментатор Дмитрий Губерниев приедет на Первый республиканский спортивный бал в Ижевск. Об этом пишет сообщество «Вконтакте» «Парки Ижевска».



Мероприятие состоится 30 октября. Организаторы добавили, что хотят видеть конкуренцию между новыми спортсменами и известными, поэтому ждут заявок от всех, кто достоин быть номинантом.

Напомним, что изначально Первый республиканский спортивный бал в Удмуртии должен был пройти 24 апреля. Мероприятие, на котором чествуют сильнейших спортсменов Удмуртии, тренеров, инструкторов, преподавателей и ветеранов спорта, перенесли из-за коронавирусной пандемии.