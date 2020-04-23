В Удмуртии пройдет телемост с Дмитрием Губерниевым

Он состоится 24 апреля в 13:00 в рамках марафона «Пока мы дома».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет телемост со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Трансляция состоится 24 апреля в 13:00 в рамках онлайн-марафона «Пока мы дома». Дмитрий Губерниев расскажет о своей карьере, скороговорках, дружбе с Удмуртией и «Бале спортсменов».

Телемост пройдет в группе «Вконтакте» онлайн-марафона «Пока мы дома!».

Напомним, что Дмитрий Губерниев должен был приехать в Ижевск и стать ведущим первого спортивного бала Удмуртии. Мероприятие, которое планировалось на 24 апреля, перенесли из-за пандемии коронавируса.